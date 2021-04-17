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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Fabrikada çıkan yangından ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Mobilya Fabrikası Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Dumandan etkilenerek fenalaşan itfaiye erinden görüntü
-Sağlık ekiplerinin itfaiye erine müdahalesi ve hastaneye kaldırmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sultangazi'de mobilya fabrikasında korkutan yangın İSTANBUL

- Sultangazi’de bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken yangına müdahale ederken dumandan etkilenip fenalaşan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 01:30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2.Cebeci Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan yoğun dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale ederken fenalaştı, hastaneye kaldırıldı Fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri fenalaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri itfaiye erine ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Yangının çıktığı fabrikanın karşısında bekçilik yapan Hüseyin Türk, "İçeride kimse yoktu, boştu içerisi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri vardı. İçeride dumandan zehirlendi ve sonra yere düştü. Başka da yaralı kimse yok" diye konuştu.
Fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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