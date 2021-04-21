Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangına müdahale eden itfaiyeciler oruçlarını yangın yerinde açtı

Yangına müdahale eden itfaiyeciler oruçlarını yangın yerinde açtı

EKİPLERİN YANGINA MÜDEHALESİ

Tahkikat Samanlık Yangın Yeri Büyükbaş Hayvan İtfaiyeciler 

-SOĞUTMA ÇALIŞMALARI
-İFTARLARINI, YANGIN YERİNDE AÇTIKLARI FOTOĞRAF

( AMASYA )- Çıkan yangında, yaklaşık 20 ton saman kül oldu AMASYA

- Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan samanlık yangınında yaklaşık 20 ton saman alev alev yandı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve söndürmekte güçlük çekilen samanlık yangını çevredeki vatandaşları korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Hacıhayta Mahallesi Bayırlı Caddesi üzerindeki Hayrullah Doğan’a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına 6 araç ile müdahale eden Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını yan taraftaki 4 katlı konuta ve 35 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 20 ton saman kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları ile alevlerin yayılımının önüne geçen ekipler, oruçlarını yangın yerinde açtılar. Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (ŞU-SLH
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bursa'da korkutan büyük yangın!Bursa'da korkutan büyük yangın!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement