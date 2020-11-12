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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü...O anlar kamerada

Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü...O anlar kamerada

İtfaiyenin araca müdahalesi ve sonrası yaşananlar

( GAZİANTEP )- İtfaiyecilerin alevlerle zorlu imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı- İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürmekte zorlandı GAZİANTEP

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- Gaziantep’te LGP’li araçta çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri otomobilin motor kısmında meydana gelen ani parlamayla ölümden döndü. Alev almaktan özel kıyafetleri sayesinde kurtulan görevliler, alev alan hortumu da kısa sürede söndürmeyi başardı.Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde D-400 karayolu Fıstık hali kavşağında O.Ş. idaresindeki 01 VBA 72 plakalı Dacia marka otomobil seyir halindeyken alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevleri söndürerek soğutma çalışmalarına geçen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmından sızan benzinin aniden parlamasıyla adeta ölümden döndü. Bu esnada aracın başında çalışma yürüten 6 itfaiye erini üzerlerindeki özel kıyafetler yanmaktan kurtardı. Alevlerden son anda kurtulan itfaiye erleri, tekrar aracı söndürmeye ve patlamanın önüne geçmeye çalıştı. Alevler, sızan benzinle birlikte itfaiye aracına uzanan hortuma sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler itfaiye aracına ulaşmadan söndürüldü.Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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