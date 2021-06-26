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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yangına müdahale eden itfaiye eri alevler içinde kaldı

Yangına müdahale eden itfaiye eri alevler içinde kaldı

Patlama anı

Prefabrik Ev İtfaiye Eri Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Alevler arasında kalan itfaiye eri
-söndürme çalışması

( SİVAS )- Sivas’ta ikamet yangınına müdahale eden itfaiye eri, binada meydana gelen patlama ile alevler arasında kaldı SİVAS

- Sivas’ta ikamet yangınına müdahale eden itfaiye eri, binada meydana gelen patlama ile alevler arasında kaldı. Olay geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kovali Köyü'nde meydana geldi. Gece yarısı İ.H’ye ait prefabrik evde elektrik aksamından başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Ulaş Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir itfaiye erinin yangını söndürmeye çalıştığı sırada evde patlama meydana geldi. İtfaiye eri alevler arasında kaldı. Bu anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi. İtfaiye erinin olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
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