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Yangına müdahale eden itfaiye aracı çukura düştü... 4 farklı noktada çıkan yangını söndürmek için canlarını hiçe saydılar
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangına müdahale eden itfaiye aracı çukura düştü... 4 farklı noktada çıkan yangını söndürmek için canlarını hiçe saydılar

Yangına müdahale eden itfaiye aracı çukura düştü... 4 farklı noktada çıkan yangını söndürmek için canlarını hiçe saydılar

Yangında çukura düşen arazözden farklı açılarda görüntü

İlk Müdahale İtfaiye Aracı İş Makinası Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-sulama işleminden görüntü
-yanan yerden görüntü
-ekiplerden görüntü
-farklı açılarda görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta Karahallı ilçesinde 8 kilometrelik alanda çıkan 4 farklı yangında ekipler canları pahasına yangının büyümemesi için müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmalarının ardından yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı. Uşak’ta Karahallı ilçesine bağlı Kavaklar ve Paşalar Köyleri arasında yaklaşık 8 kilometrelik alanda henüz bilinmeyen bir sebepten 4 farklı noktada yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aradı. İhbarlar doğrultusunda yangın yerlerine 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 iş makinası yönlendirilirken jandarma ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı sevk edildi. Ekipler, çıkan yangınların 2‘si ormanlık alan olurken 1’i meşelik 1’inin ise otluk alan olduğu belirledi. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yangınlar fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ayrıca yangınların bir kundaklama olup olmadığı ise ekiplerce araştırılıyor. Canlarını hiçe sayarak yangına müdahale ettiler “Orman Kahramanları” olarak da bilinen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangınları söndürme çalışmaları sırasında, karanlıktan dolayı yangın yerinde bulunan çukuru fark etmedi. Yangına müdahale eden bir arazöz büyük çukura düştü. Canlarını son anda kurtaran Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaşadıkları şoku atlatmadan yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Ekiplerin bu çalışması köylüler tarafından takdirle karşılandı. (KK-MB-Y)
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