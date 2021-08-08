Yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı



- Muğla’da 11 gündür devam eden orman yangınlarında orman işçilerinin yanında gönüllüler de ‘Yeşil Vatan’ı korumak için canla başla alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları sırasında yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Üzerlerine ağaç düşen işçiler hastaneye kaldırıldı. Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Mahallesi Ardıçova mevkiinde orman yangınına müdahale eden gönüllü Hakan Tutuş ve orman işçisi Selim Korkmaz söndürme çalışmaları esnasında üzerlerine ağaç düştü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralılardan birisi Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma helikopter ile diğeri de ambulans ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

