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Yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı

Yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı

YARALI İŞÇİLERİN AMBALUNS VE ASKERİ İHELİKOPTERE TAŞINMASI

( MUĞLA )- Muğla’nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına müdahale eden iki işçinin üzerine ağaç düşmesi sonrası yaralanan işçilerden biri askeri helikopter ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi MUĞLA

Orman Yangınları Askeri Helikopter Devam Eden Orman Yangınları Orman Yangını Orman İşçisi 


- Muğla’da 11 gündür devam eden orman yangınlarında orman işçilerinin yanında gönüllüler de ‘Yeşil Vatan’ı korumak için canla başla alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları sırasında yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Üzerlerine ağaç düşen işçiler hastaneye kaldırıldı. Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Mahallesi Ardıçova mevkiinde orman yangınına müdahale eden gönüllü Hakan Tutuş ve orman işçisi Selim Korkmaz söndürme çalışmaları esnasında üzerlerine ağaç düştü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralılardan birisi Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma helikopter ile diğeri de ambulans ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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