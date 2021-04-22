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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangına gittiler, gördükleri manzarayla şaşkına döndüler

Yangına gittiler, gördükleri manzarayla şaşkına döndüler

ekiplerin yanan yeri aramasından detay

( AYDIN )- Asılsız yangın ihbarı polis ve itfaiyeye zor anlar yaşattı AYDIN

Asılsız İhbar Yangın Yeri İhbar Hattı Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Aydın’ın Nazilli ilçesinde iftar vakti 112 ihbar hattına düşen bilgiyle harekete geçen ekipler uzun süre yanan konut ararken gecenin sürprizi ise herkese pes dedirtti. İftar saatinde balkonda yanan mangal dumanı için yangın ihbarında bulunulduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay bu gece saat 20.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Özseçen Sitesi’nde meydana geldi. 112 ihbar hattına düşen çağrı üzerine İlçenin güneyindeki Yeni Sanayi Sitesinde konuşlu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Ekipleri 2 büyük itfaiye kamyonuyla kentin tam kuzeyinde bulunan yaklaşık 3 kilometrelik şehiriçi mesafesini geçerek olay yerine geldi. İhbarda verilen adres olan Özseçen Sitesi B-1 Blok ve çevresinde yanan konut arayan ekipler yaklaşık 20 dakika boyunca ne bir duman ne de bir alevle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile uzun süre yangın yerini arayan itfaiye ekipleri vatandaşlardan gelen bilgiye göre verilen adresi bulduklarında gerçek ortaya çıktı. İftar saatinde balkonunda mangal yakıldığı, mangal nedeniyle balkondan çıkan dumanları başka bir vatandaşın yangın zannederek ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekipleri derin bir nefes aldıran bilginin ardından ise vatandaşlar ve bazı görevliler yanlış ihbarda bulunan şahsa kızgınlıklarını dile getirdi. Geldikleri uzak mesafeye tekrar geri dönen ekipler iftar saatinde yapılan bu asılsız ihbar nedeniyle sitem ederek vatandaşları duyarlılığa davet etti. Aynı anda başka bir yangın veya olay olduğunda ise ekiplerin boş yere meşgul edilmesi ile can ve mal kaybının yaşanabileceği uyarısında bulundular.
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