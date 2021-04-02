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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Yangına giden itfaiye aracı yangın çıkardı: 7 yaralı

- Yangına giden itfaiye aracı yangın çıkardı: 7 yaralı

itfaiye aracının cipe çarpması

İtfaiye Aracı Karya Akaryakıt İstasyonu İtfaiye Eri 

-itfaiye aracının savrularak istasyondaki araca çarpması
-yangın anı

(DETROID) DETROID

- ABD’nin Detroit kentinde yangın ihbarı alarak hızla olay yerine gitmeye çalışan itfaiye aracı önce bir cipe, sonra akaryakıt istasyonunda bulunan araca çarparak yangına yol açtı. ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Aldığı yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye aracı önce seyir halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan itfaiye aracı daha sonra akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt alan park halindeki bir araca çarptı. İstasyonda yangın çıkarken, 3 itfaiye eri dahil 7 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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