Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralı

-Kazadan detay

İlk Müdahale Jandarma İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Direksiyon 

--Yaralılardan detay
--İtfaiye aracından detay

( SİVAS )- Sivas’ta yangına giden itfaiye aracı buzlanma sebebiyle yoldan çıktı, 2’si ağır 5 itfaiye eri yaralandı SİVAS

- Sivas’ta yangına giden itfaiye aracı buzlanma sebebiyle yoldan çıktı, 2’si ağır 5 itfaiye eri yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Karaçayır köyü mevkiinde meydana geldi. Bir köyde yangın ihbarı alan Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri 58 AT 105 plakalı Ford marka itfaiye aracıyla, karaçayır mevkiine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 2’si ağır 5 itfaiye eri yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yeri adeta savaş alanına dönerken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement