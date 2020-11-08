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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Yangın tüplerindeki 18 kilo eroine 1 tutuklama

Yangın tüplerindeki 18 kilo eroine 1 tutuklama

arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Bild Eroin 


- Tekirdağ TEM otoyolunda bir araçta bulunan yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin maddesi ile ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin otoban üzerinde durumundan şüphelendikleri bir araç bildirmeleri üzerine Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri operasyon düzenlemişti.TutuklandıOperasyon kapsamında durdurulan 34 BCR 721 plakalı araçta arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında bulunan yangın söndürme tüpleri içerisine gizlenmiş halde darasız halde 18 kilogram 200 gram eroin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 500 Euro ve 600 Amerikan Doları para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak araç sürücüsü Azeri uyruklu Ü.N. isimli şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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