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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangın söndürme helikopterine giren yılanı itfaiye çıkarttı

Yangın söndürme helikopterine giren yılanı itfaiye çıkarttı

ekiplerden görüntü

Uzunlu Akalan Helikopter 

-yılanın çıkarılması
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesinde yangın söndürme çalışmalarında kullanılan helikoptere giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, yeniden doğaya salındı.Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Beçin Mahallesi'nde yer alan Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Denizcik Orman Deposu’nda bulunan Kartal Yuvası Pisti’nde konuşlanan yangın söndürme helikopterinin içerisine yılan girdi. Uzun süre yılanı çıkarmaya çalışan görevliler daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanan yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya salındı.
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