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Yangın sırasında tüp patladı: 3 kişi yaralandı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangın sırasında tüp patladı: 3 kişi yaralandı

Yangın sırasında tüp patladı: 3 kişi yaralandı

-Yangından cep telefonu görüntüsü

( SİVAS ) -- Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Güzelyurt köyünde ev yangını esnasında tüp patladı, yangında müdahale eden itfaiye eri ile iki vatandaş yaralandı SİVAS

İlk Müdahale Ev Yangını İtfaiye Eri Cep Telefonu Tüp Patladı 


- Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Güzelyurt köyünde ev yangını esnasında tüp patladı, yangında müdahale eden itfaiye eri ile iki vatandaş yaralandı. Edinilen bilgilere göre yangın dün gece saatlerinde Güzelyurt köyü Sayderesi mahallesinde meydana geldi. A.Y.’ye ait evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Koyulhisar Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Mesudiye itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında evdeki tüpün patlaması sonucu bir itfaiye eri ile F.A ve Ö.Y. isimli vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-
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