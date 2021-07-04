Yangın sırasında tüp patladı: 3 kişi yaralandı



- Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Güzelyurt köyünde ev yangını esnasında tüp patladı, yangında müdahale eden itfaiye eri ile iki vatandaş yaralandı. Edinilen bilgilere göre yangın dün gece saatlerinde Güzelyurt köyü Sayderesi mahallesinde meydana geldi. A.Y.’ye ait evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Koyulhisar Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Mesudiye itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında evdeki tüpün patlaması sonucu bir itfaiye eri ile F.A ve Ö.Y. isimli vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-

