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Yangın nedeniyle vatandaşlar geceyi plajda geçirecekler
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangın nedeniyle vatandaşlar geceyi plajda geçirecekler

Yangın nedeniyle vatandaşlar geceyi plajda geçirecekler

-Yangından görüntü

Yabancı Turist Yangın Gesi Orman Yangını Turist 

--Plajdan görüntü
--Turist rop

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan otellerdeki yerli ve yabancı turistler sahil bölgesine getirilirken, geceyi plajda geçirecekleri öğrenildi. Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nde çıkan orman yangını ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yangın nedeniyle Armutalan ve Siteler bölgesinde yer alan yaklaşık 20 otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, otellerden çıkarılarak güvenli alan olarak kabul edilen sahil bölgesine geldi. Plaja gelen turistlerin yangın nedeniyle oluşan tehlikenin geçeceği süreye kadar burada bulunacakları öğrenildi. Sahilde bekleyen yerli ve yabancı turistlerin çaresiz olduklarını, ne yapacaklarını bilemediklerini ve geceyi burada geçireceklerini ifade ettiler. Havadan müdahale sonlandırıldı Havanın kararması ile birlikte havadan müdahalenin sonlandırıldığı, gece boyunca çalışmaların karadan sürdürüleceği öğrenilirken, yangın Turunç, Osmaniye ve Bayır Mahallerine de sıçradığı bilgisine ulaşıldı.
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