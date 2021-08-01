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- Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı

- Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı

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Karayolları Yangın Tatİl 

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( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam yangınlara havadan ve karadan müdahaleler devam ederken farklı noktalara sıçrayan yangın yolları da kapatıyor. Yollara kadar inen yangın dolayısıyla emniyet güçleri vatandaşların güvenliği ve müdahalenin zamanında yapılabilmesi için Marmaris Datça yolunu trafiğe kapattı. Marmaris’ten Datça’ya giden Armutalan Mahallesi üst tarafında yangın yola sıçradı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri Datça ve Turunç karayollarını trafiğe kapattı. Tatil için farklı şehirlerden gelenler geri çevrilirken, yol kenarlarında uzun araç kuyrukları oldu. Datça tarafına geçmek isteyen bazı tatilciler ise yolun kapalı olmasını bilmediklerini belirterek, yolun açılmasını bekleyeceklerini ifade ettiler. Yetkililer gelen araçların yangın söndürme müdahale ekiplerini yavaşlattığını hatırlatarak Marmaris istikametine gelecek olan vatandaşların biraz daha sabırla beklemelerini talep etti. (GK-UE-OD-Y)
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