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Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan evine almadı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan evine almadı

Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan evine almadı

Heyetin yangın bölgesini ziyareti

Tarım Yangın Altın Gesi Orman Yangını 

-İyi Parti Genel Başkan Yardımcısının açıklaması
-Heyetin bölgeden ayrılması

( OSMANİYE )- Osmaniye'de bir vatandaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in yanan evine girmesine izin vermeyip, “Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok” diyerek tepki gösterdi OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde bir vatandaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in orman yangınında yanan evine girmesine izin vermedi.Osmaniye’nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangını 3’üncü gününde devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında bazı ev ve ahırlar ile ekili tarım arazileri de zarar gördü.Bu arada, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki partili heyet yangın alanında incelemelerde bulundu.Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, daha sonra Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yangından dolayı zarar gören evleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında evi yanan Mahmut Torşahin isimli vatandaş, yanan evine girmeye çalışan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen’e tepki göstererek evine almadı. “Benim haneme girmeyin” diyen Mahmut Torşahin Genel Başkan Yardımcısı Önşen’e “Bakar mısınız çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok” dedi.
İyi Partili heyet daha sonra bölgeden ayrıldı
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