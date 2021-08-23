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Yangın helikopterleri Koca Seyit Havalimanından yakıt ikmali yapıyor
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yangın helikopterleri Koca Seyit Havalimanından yakıt ikmali yapıyor

Yangın helikopterleri Koca Seyit Havalimanından yakıt ikmali yapıyor

Uçağın su alması

Yangın Altın Gesi Orman Yangını Helikopter 

-Helikopterin ikmalinden fotoğraflar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Edremit ilçesinde Kazdağları’nda çıkan orman yangını büyümeye devam ederken, bölgede görev yapan helikopterler ilçede bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan yakıt ikmâli yapmaya başladı.
Sabah saat 09.18’de başlayan ve kısa sürede büyüyerek Kazdağları’nda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale zorlu şartlar altında devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren 7 helikopter ve bir yangın söndürme uçağı yakıt ikmâlleri için Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nı kullanıyor. Yangın bölgesine yakınlığı ile dikkatleri çeken havalimanında helikopterlere yakıt ve yangın söndürme uçağına ise su ikmâli yapılıyor. (EME-MŞ)
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