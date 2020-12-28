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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yangın çıktı, sosyal mesafe unutuldu

Yangın çıktı, sosyal mesafe unutuldu

Dumanlardan detaylar

Yaşlı Kadın Polis Alabalık Uttu Polis Ekipleri 

-Yangından detaylar
-Mahalle sakinlerinden detaylar
-Kalabalıklardan detaylar
-Evi yanan yaşlı kadından detaylar
-Evi yanan yaşlı kadının kızından röportaj
-Çevredeki vatandaşlardan röp
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Yangını izlemeye gelenler sosyal mesafeyi unuttu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde yaşlı bir kadının yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını izlemeye gelen mahalle sakinleri sosyal mesafeyi unuttu. Yangın, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Gülsen Güler isimli yaşlı kadının bakkala gitmesi üzerine yaşadığı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları ise durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evden çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını fark eden mahalle sakinleri de sokağa inerek sosyal mesafeyi unuttu. Yanan evin önünde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, polis ekipleri sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışma ile yanan ev yaklaşık bir saate söndürüldü. Yangın sebebi araştırılırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan yaşlı kadının kızı Şermin Ünsaloğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Torunla bakkala gidiyor. Bizde nasıl yandığını bilmiyoruz. Ben kapıyı bir açtım alevler yüzüme çarpmaya başladı.
Sobadan herhalde yada kablolardan bir kıvılcım çıkmış olabilir. Orada annem yaşıyor. Ben arada bir gelip anneme bakıyorum” dedi.
(HLD-
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