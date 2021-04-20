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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı

Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı

İtfaiyeden görüntü

-Polisten görüntü
-Dumandan görüntü
-Kepenk kırılmasından görüntü
-Söndürme alışmalarından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir çanta mağazasında çıkan yangın kepenklerin balyozla kırılmasıyla söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerinde kısıtlama saatlerinin başlamasıyla beraber kapatılan çanta satılan mağazada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede mağazanın tamamını sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, otomatik kepenklerin açılmaması nedeniyle, kepengi balyozla kırarak yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın nedeniyle çevrede büyük bir panik yaşanırken, çevreyi saran dumanlar uzun süre etkisini sürdürdü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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