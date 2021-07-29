Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı

-kalabalık grup

-Kalabalıktan detay

-Jandarma ekipleri detay

-Kalabalıkla jandarma arasındaki arbede detay

-Kalabalığın jandarmanın üzerine yürümesi

-Jandarmanın şahısları arabanın içerisinde koruması

-Şahsın tutulduğu araçtan detay

-Kalabalıktan genel



( ANTALYA )- Yangın çıkarmak için mahalleye geldiği iddia edilen iki kişiyle, köyün gençleri arasında kavga çıktı- Bir kişinin bıçakla yaralandığı olayda, araçtaki iki kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı- Mahalle sakinleri jandarma aracının etrafını sarıp, şahısların kendilerine verilmesini istedi ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında mahalle gençler, yangın çıkarma bahanesiyle köye geldikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtaki 2 kişiyle yaşanan tartışmada kavgaya dönüşünce mahalle gençlerinden bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş kısa sürede bölgeye akın etti. Jandarma ekipleri olayda bıçaklı kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken, mahalle sakinleri jandarmanın önünü keserek şahısların kendilerine verilmesini istedi. Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesindeki gençler, bir araçta bulunan 2 kişinin yangın çıkarma bahanesiyle geldikleri iddiasıyla aracı durdurmak istedi. İki kişi ve gençler arasında tartışma yaşanmaya başladı.

Kavgaya dönen tartışmada durdurulan araçtaki bir kişi, mahalle gençlerinden birisini bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede ve kavga görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından bölgeye diğer mahalle sakinleri de geldi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bıçaklama olayına karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alma sırasında da mahalleli şüphelileri vermek istemedi.Jandarma tarafından kalabalık grubun arasından alınan şüpheliler araca bindirildi. Ekipler Karaöz Koyu girişine geldiğinde ise kalabalık bir grup jandarma aracının önünü kesti. Öfkeli grup, jandarma aracındaki şahısların kendilerine verilmesini isterken, kalabalık her geçen dakika daha da arttı. Jandarma ve polis ekipleri, arbedeyi önlemek için zaman zaman biber gazı kullanırken, aracın etrafını saran kalabalık grubun sık sık terör aleyhinde slogan attığı görüldü.

Jandarmanın kalabalıktan dolayı şüphelileri halen köyden çıkarmadığı öğrenilirken bölgeye takviye jandarma birlikleri sevk edildi.

