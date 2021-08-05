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Yangın bölgesine giden yollarda jandarma denetimi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangın bölgesine giden yollarda jandarma denetimi

Yangın bölgesine giden yollarda jandarma denetimi

Denetimlerden görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Orman Yangınları Jandarma Yangın Gesi 


- Muğla'da 28 Temmuz'da bu yana süren orman yangınlarında, yangın bölgelerine giden yollarda jandarma ekipleri kapama noktaları oluşturdu. 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları Muğla'nın bazı bölgelerinde devam ederken jandarma ekipleri de yangın bölgelerine giden yollarda kapama noktaları oluşturdu. Jandarma ekipleri, oluşturdukları kapama noktalarında araçların ve içindekilerin sorgusunu yapıp müdahale veya yangın ekibinden ise geçişlerine izin veriyor. Basın mensupları da dahil olmak üzere diğer vatandaşların geçişine ise kesinlikle müsaade edilmiyor Mazıköy'e 7 kilometre kala oluşturulan kapama noktasından Çökertme Mahallesine doğru gitmek isteyen vatandaşlardan geçişine izin verilmeyen şer geri dönmek zorunda kalıyor.
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