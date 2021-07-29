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Yangın bölgesindeki oteller tahliye ediliyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangın bölgesindeki oteller tahliye ediliyor

Yangın bölgesindeki oteller tahliye ediliyor

GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA )- Bodrum’da otel müşterileri ve çalışanlar deniz yolu ile güvenli bölgeye alındı MUĞLA

Güvenli Bölge Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde ve Marmaris’te meydana gelen orman yangını devam ederken yangın bölgesindeki otellerde de tahliye işlemi başlatıldı. Marmaris’te yangın tehlikesi altındaki oteller karadan boşaltılırken, Bodrum’da ise yangın bölgesindeki 3 otelin müşteri ve personeli deniz yolu ile otelden tahliye edildi. Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bölgedeki otelleri de tehdit etmeye başladı.
Ormandaki yangının otellere sıçraması durumuna karşı bölgedeki 3 büyük otelin müşterileri ve çalışan personeli deniz araçları ile iskeleden alınarak güvenli bölgeye taşındı. Bu aradan Aydın başta olmak üzere çevre illerden olası bir ihtiyaç durumuna karşı yangın bölgesine kamu aracı ve ambulans takviyesi yapılmaya başladı.

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