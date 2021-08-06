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Yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetler dikerek, gönderdiler
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetler dikerek, gönderdiler

Yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetler dikerek, gönderdiler

Dikiş çalışması görüntü

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-Kurum müdür yardımcısı Aysel Demir röportaj görüntü
-Dikiş çalışması detay

( BİLECİK - ÖZEL)- Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Demir-" İnşallah bir yaraya merhem oluruz"- Kursiyerlerden Gülcan Bayraktar;-" Yangın bölgesindeki vatandaşlarımızın yöresel kıyafetleri olan şalvar, pantolon ve pijama tarzı kıyafetlerin dikimine gerçekleştirdik" BİLECİK

- Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri, yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetlerini kendi elleriyle diktiler. Dikilen kıyafetler Marmaris ve Manavgat'a gönderildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde HEM Giyim ve El Sanatları öğretmenleri ve gönüllü kursiyerleri yangın bölgesindeki vatandaşların yöresel kıyafetlerini kendi elleriyle diktiler. Duyarlı vatandaşlar tarafından sağlanan kumaşlarla dikilen kıyafetler yangından etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak. Yaklaşık 5 gün içinde yüzlerce şalvar, pantolon ve pijama dikiler, yangın bölgesine gönderildi. " İnşallah bir yaraya merhem oluruz" Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Demir, Türkiye olarak büyük bir felaket yaşadıklarını anlatarak, "Bozüyük HEM olarak ülkemizi etkisi altına alan yangın felaketine biz de çok üzüldük. 'Ne yapabiliriz , elimizden ne gelir' diye düşündük. Giyim kursu öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz ile birlikte o yörenin insanının ihtiyacı olan giyim kıyafetlerini diktik. İnşallah bir yaraya merhem oluruz. Bu çalışmaya katılan tüm öğretmenler ve kursiyerlerimize de çok teşekkür ediyoruz” dedi.
" Yangın bölgesindeki vatandaşlarımızın yöresel kıyafetleri olan şalvar, pantolon ve pijama tarzı kıyafetlerin dikimine gerçekleştirdik" Kursiyerlerden Gülcan Bayraktar ise “Sosyal medya aracılığı ile bir duyuru yaparak böyle bir çalışmaya kalkıştık. Yangın bölgesindeki vatandaşlarımızın yöresel kıyafetleri olan şalvar, pantolon ve pijama tarzı kıyafetlerin dikimine gerçekleştirdik“ dedi.
Bozüyük HEM'i ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, faaliyete katılan öğretmenler ve kursiyerleri tebrik ederek gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür etti. (İC-
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