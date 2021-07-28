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Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor

Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor

Köylülerden görüntüler

Yangın Altın Gesi Orman Yangını Trol 

-İş makinelerinin hat açma çalışmaları

( OSMANİYE )-Osmaniye’deki orman yangınında alevlerin önüne geçmek için iş makineleri ile hat açma çalışmaları yapılıyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında köylülerin tedirgin bekleyişi devam ederken ekipler alevlerin önüne geçebilmek için iş makineleri ile hat açma çalışmalarını sürdürüyor. Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında meydana gelen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı yangın alanında köylülerinde tedirgin bekleyişi sürüyor. Ayrıca ekipler köy yerine yakın bölgelerde iş makineleri ile hat açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Öte yandan yangını kontrol altına alam çalışmaları devam ederken çok sayıda ekip yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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