Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı

-Dumanlı bölgeden ve protokolden görüntü

-Tarım ve Orman Bakan Yardımcısının yangın bölgesinde genel ve detay görüntüsü

-Alevlerden yakın plan görüntü

-Alevlerden geniş açı görüntü

-Alevden yakın plan görüntü

-Kaza yapan itfaiye aracından görüntü

-Ambulans ve kaza yapan itfaiye aracından görüntü

-Tırdan görüntü

-Kaza yerinden genel görüntü

-Yangına müdahele eden orman aracından görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’in Silifke ilçesinde 29 Temmuz Perşembe günü çıkan orman yangını devam ederken, yangının üçüncü gününde su tankeri olarak kullanılan itfaiyenin freni boşalması nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada itfaiyede bulunan iki itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Silifke İlçesinde 29 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan orman yangını halen Hırmanlı mahallesinde sürüyor. Yangına, Orman yangın ekipleri, arazözler ve çevreden gelen itfaiyelerin müdahalesi devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece yanan orman sahalarında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldılar. 29 Temmuz Perşembe günü Silifke’nin Boğsak, Yeşilovacık, Hırmanlı, Işıklı, Akdere bölgelerinde başlayan yangın müdahaleler sonucu kontrol altına alınırken, Hırmanlı bölgesindeki ormanlık alanda halen devam ediyor. 128 arasöz, 6 iş makinesi, bunun yanında diğer kamu kurumlarından belediyeler başta olmak üzere iş makinaları ve gerek duyulan ekipmanlarla 200'ü aşkın araçla yangınlara müdahale edilirken, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Yangın dolayısıyla 14 mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar valilik ve kaymakamlıklar tarafından ayarlanan pansiyonlara yerleştirildi. Gün boyu havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederken, havanın kararmasıyla birlikte arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın sert esmesi müdahaleyi güçleştiriyor. (MŞN

