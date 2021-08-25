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Yangın bölgeleri için seferber oldular
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangın bölgeleri için seferber oldular

Yangın bölgeleri için seferber oldular

gençlik merkezi gönüllülerinin çocuklarla ekinlikleri detay görüntü

( MUĞLA ) -- Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerine bağlı gönüllü gençler yangından etkilenen mahallelerdeki çocuklara destek için değişik etkinlikler düzenliyor. MUĞLA

Yarış Çevre Temizliği Gençlik Merkezi Yangın Satranç 


- Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından yangın bölgeleri için 4 çalışma grubu oluşturuldu. Yangından etkilenen mahallelerde gençlere ve çocuklara yönelik sportif ve kültürel faaliyetler düzenleniyor. 12 Ağustos’ta başlayan destek çalışmalarında 3 Gençlik Merkezi Müdürü, 12 Gençlik Lideri, 200 gönüllü genç, 16 Antrenör ve 2 Psikolog görev yapıyor. Milas, Bodrum, Yatağan, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde yapılan çalışmalara Uşak, Manisa, Aydın, İzmir başta olmak üzere diğer illerden gelen gönüllü gençlerle birlikte Muğla Gençlik Merkezleri Gönüllü Gençlerinin oluşturduğu 200 kişilik grup katılıyor. Yangından etkilenen mahallelerdeki 2 bin haneye ulaşarak 800’e yakın genç ve çocuğun katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 4 bölge 4 çalışma grubu Gençlik merkezleri tarafından birinci bölge olarak Milas, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde Milas Gençlik Merkezi, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde Fethiye Gençlik Merkezi, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde Kötekli Gençlik Merkezi ve Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde ise Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından destek çalışmaları sürdürülüyor. Alan çalışması yapılan mahallelerde çocuklara ve gençlere yönelik sportif ve kültürel faaliyetler, yarışmalar ve etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerde çocuklara ve gençlere kitap, top, satranç, t-shirt, oyuncak gibi hediyeler dağıtılırken, mahallelerde çevre temizliği, hayvanlar için mama dağıtımı ve sportif faaliyetler yürütülüyor. (BT-Y)
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