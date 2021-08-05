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Yangın Bodrum’da kontrol altına alındı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangın Bodrum’da kontrol altına alındı

Yangın Bodrum’da kontrol altına alındı

-Yangında zarar gören alanlardan genel görüntüler

( MUĞLA ) -- "Yangının verdiği hasar büyük oldu" MUĞLA

Cennet Yangın Altın Şili Orman Yangını 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde Cumartesi günü çıkan ve geniş bir alanda etkili olan orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Geçen Cumartesi günü Milas ilçesinde çıkıp Bodrum’a sıçrayan yangın, Milas ve Bodrum’da geniş bir alanda etkili oldu. Mazı Mahallesi’nde ev ve işyerleri ile otomobillerin alevlere teslim olduğu yangında Mazı, Gökpınar ve Armutçuk, Çocuk Mezarlığı’ndaki yerleşimler tahliye edilmişti. Geniş bir alanda yürütülen söndürme ve soğutma çalışmalarına Muğla ve Bodrum dışından çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile gönüllüler katıldı.
Çevre illerdeki belediyeler de yangın bölgesine su tankerleri göndererek destek oldu. Cumartesi gününden beri devam eden yangının, kontrol altına alındığı açıklandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Bodrum’daki yangınların kontrol altına alındığı ifade edilerek “Bodrum’da Yeniköy, Mumcular, Gökpınar, Mazı, Mahalleleri, Çocuk Mezarlığı ve Kisebükü mevkiilerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” denildi. Yangının Bodrum’a verdiği hasar ise büyük oldu. Gökova Körfezi’nde mavi ile yeşilin birleştiği koyları ve tepeleri de etkisi altına alan alevler, cennet gibi bölgeleri kül rengine çevirdi. Yangında ne kadar alanın yandığı ise henüz tespit edilmedi. (HY-OD-
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