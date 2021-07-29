Yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı

-Vatandaşların kaçışması

-Alevlerin bir evin dibinde metrelerce havaya çıkması

-Dumanların gökyüzünü kaplaması

-İneklerin vatandaşlar tarafından kaçırılması

-Vatandaşların araçlarına binerek uzaklaşması

-Vatandaşların traktör ile yangına müdahale etmeye çalışması

-Ormanlık alandan çıkan alevler

-Bir kadının ineğinin yandığını düşünerek bayılması

-Vatandaşların kadına yardım etmesi

-Kadının arabaya alınması



( ANTALYA -ÖZEL)- İneğinin yandığını düşünen yaşlı kadın fenalık geçirdi- Mahallenin dibinde metrelerce havaya yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı mahallede korku dolu anlar yaşandı. Yangın, Evrenleryavşi Mahallesi'ni de etkisini altına alırken, alev alev yanan mahallede yaşayan vatandaşlar canlarını zor kurtardı.Manavgat’ta yaklaşık 30 saattir süren yangının yayıldığı çevre giderek genişliyor. Evrenleryavşi Mahallesi’nde saat 15.00 civarında ormanlık alanda başlayan yangın, geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, orman bölgesinde çıkan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da alevlerin üzerilerine doğru geldiğini görünce arabalarına binip telaş içerisinde mahalleyi terk etti. Bazı vatandaşlar, kurtarabildikleri hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaştı. Mahalleyi boşaltma çabaları hızla sürerken ineğinin yandığını düşünen yaşlı bir kadın düşerek fenalık geçirdi. Yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar su vererek kendine getirdi. Vatandaşlar daha sonra kadını arabalarına alarak bölgeden uzaklaştırdı. Korku ve panik anlarının yaşandığı Evrenleryavşi Mahallesi’nde yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk ediliyor.

