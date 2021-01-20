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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yanarak ölen iki kardeş yan yana defnedildi

Yanarak ölen iki kardeş yan yana defnedildi

- Cenazeden detaylar

Cenaze Bild Cenaze Namazı 

-- Babanın röportajı
-- Arşiv

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi. Olay, dün Nizip İlçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Sara Al Alu çocuklar üşümesin diye sobayı yaktıktan sonra annesinin evine gitti. Çocukların uyuduğu sırada sobadan çıkan alevler yangına neden oldu. Kısa sürede odayı kaplayan alevlerin arasında kalan iki kardeş feci şekilde can verdi. Otopsi sonrası defnedildiler Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip’e getirilen 1,5 yaşındaki Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman Alu, kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Cenazede acılı baba Vahit Alu, yakınların desteği ile ayakta durabildi. Cenazeden sonra, gazetecilere açıklamada bulunan baba, olayın kendisinin işte olduğu sırada yaşandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (RY-SD-
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