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Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı

Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı

-Evinden detay

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Muhabir 

--Yanan eşyaları detay
--Kardeşi röp.
--Eskişehir'e sevk detay

( BİLECİK - ÖZEL)- Yanan kadını kardeşi söndürürken, vücudunun çeşitli yerleri yandı BİLECİK

- Bilecik'te oturduğu evinde saçları ve elbisesi tutuşan kadını yanmaktan son anda kardeşi kurtardı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde ikamet eden Fatma Usul (70) sebebi öğrenilemeyen sebeple kolları ve saçları yanmaya başladı.
Hemen kendisini 'Ben yanıyorum' diyerek dışarı atan sesini duyan kardeşi Ali Usul alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaşlı kadının saçları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay anını İHA muhabirine anlatan yaşlı kadının kardeşi Ali Usul, "Ben dışarıda koyunların yünlerini kırpıyordum. O anda 'Yanıyorum' diye bağırdı. Bende koşarım gittim, baktım tutuşmuş. Üzerini soydum, alevleri söndürdüm ardından 112'ye haber verdim" dedi.
Jandarma olay yerinde incelemeler yaparken, evin avlusunun içinde bulunan sobanın üzerinde bir kutu kibrit buldular. (AA-
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