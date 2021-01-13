- Yanan ormanı itfaiye, Mehmetçik ve vatandaşlar söndürdü

-İtfaiye aracı detay

-Yangın detay

-Vatandaş röp



( ORDU ) ORDU



- Ordu’nun Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. Vatandaşlar tarafından yangının yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma kısa sürede ulaştı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına itfaiye, ilçede görevli askerler ve vatandaşlar birlikte müdahale etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni jandarma tarafından çok yönlü araştırılıyor. Öte yandan dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle ilçe genelinde elektrik arızalarına neden oldu, bazı evlerin çatıları uçtu. (MB-SLH-Y)



loading...