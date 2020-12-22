Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Yanan evi için gözyaşları döktü

Yanan evi için gözyaşları döktü

Yanan evden genel ve yakı planlar

Genç Kız Polis Bild Gözyaşı Polis Ekipleri 

-Evin içinden planlar
-İtfaiye ve polis ekiplerinden detaylar
-Ağlayan genç kızdan planlar
-Polis nezaretinde emniyete götürülmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangın sonrası evde yaşayan genç bir kız yanan evi için gözyaşları döktü. Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Yörükselim Mahallesi’ndeki müstakil bir evde yaşandı. Yabancı uyruklu bir aileye ait olan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki yangını bölgede uygulama yapan polis ekiplerine bildiren evde yaşayan Sanah Manra, polislerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın söndürülürken, evde yaşayan Manra, yanan evin etrafında gözyaşlarına hakim olamadı. Bir müddet gözyaşı döken yabancı uyruklu genç kız, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement