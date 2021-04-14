Yanan evde cesedi zincirle bağlanmış halde bulunan vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yanarak küle dönen apartman dairesinde, elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde cesedi bulunan vatandaş son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan yakınları, ölen vatandaşın intihar etmiş olabileceğini söyledi.



Olay, önceki gün Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın (35) yaşadığı evde yangın çıktı. Evden alevlerin ve dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi yangını kontrol altına alırken, Ercan Dublacı'nın da cansız bedeni bulundu. Dublacı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Dublacı’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Körfez ilçesi İlimtepe Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

“Cinlere karışmıştı”Olayla ilgili cenaze namazı öncesinde konuşan yakınları, Dublacı’nın psikolojik ve ekonomik sıkıntılarının olduğunu ve bu sebeple intihar etmiş olabileceğini düşündüklerini ifade ettiler. Dublacı’nın bir yakını, “Elini kulağına koyarak konuşurdu. Sanki elinde bir telefon varmış gibi. Ben giderdim yanına, ‘enişte içimde senden hoşlanmayanlar var, seni istemeyenler var’ derdi. Ben, kim istemiyor dedim, ‘içimdekiler’ dedi.

Ailevi problemleri vardı. Ailesi 8-9 sene önce ayrılmış. İki çocuğu devlet yurdunda, iki çocuğu annesinin yanında kalıyor. O da yalnız kalınca kafayı üşüttü. Zaten üç harfliler vardı. Kendisini zincirle bağlamış. Süngerleri yukarı taşıyıp, kendisini yakmış” dedi.





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