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Yanan balya yüklü kamyon önce kendini kül etti, sonra tarlayı yaktı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yanan balya yüklü kamyon önce kendini kül etti, sonra tarlayı yaktı

Yanan balya yüklü kamyon önce kendini kül etti, sonra tarlayı yaktı

Alevli görüntüler

Yangın Altın Trol 

-Yangından detaylar
-Söndürme çalışmaları
-detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yangın çıkan balya yüklü kamyon, önce kendini kül etti sonra tarlayı yaktı. Yangın, Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi Emiryakup Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.A. ait 16 EGB 39 plakalı saman balyası yüklü kamyonun motor kısmında bir anda yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda tüm kamyonu sararken, yangın aynı zamanda kamyonun bulunduğu anız alana da sıçradı. Mahalle sakinleri tarlaya sıçrayan yangına traktörlerle müdahale ederken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri de kamyonda ve tarlada söndürme çalışması başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, saman balyası yüklü kamyon tamamen yanarak, demir yığınına dönüştü.
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