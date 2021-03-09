Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yanan aracın sürücüsü canını son anda kurtardı

Yanan aracın sürücüsü canını son anda kurtardı

Araçtan dumanların çıktığı görüntü (cep telefonu kamerası)

Polis Efes Kamera Karahisar Cep Telefonu 

-Yangın sonrası araçtan görüntü
-Araç sahibi Abdullah Güner röp.

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da seyir halindeyken alev alan otomobil sürücüsü son anda yaptığı hamle ile canını zor kurtardı. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, Dumlupınar mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Güner idaresindeki 42 AIA 037 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkıp, alevler yükselmeye başladı.
Aracın yandığını gören sürücü Güner ise otomobili durdurup hemen kendisini dışarı attı. Güner ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayın ardından yol bir üzere trafiğe kapatılırken, yangının söndürülmesinin ardından herkes rahat bir nefes aldı. Olay sonrası büyük bir şok yaşayan sürücü Güner, aracın bir anda alev aldığını ifade ederek, canını ise son anda kurtardığını ifade etti.
Yangının ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, vatandaşların cep telefonları ile çektikleri yangın anında ise araçtan yoğun bir şekilde duman çıkmasına rağmen bazı vatandaşların uyarılara riayet etmeyerek ısrarla yoldan geçmeye çalıştıkları gözlendi. Öte yandan, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. (HK-GC)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement