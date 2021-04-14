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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yanan aracın kaputunu kaldırdı, parlayan alevlerden böyle kaçtı

Yanan aracın kaputunu kaldırdı, parlayan alevlerden böyle kaçtı

Araçtan duman çıkması

Söndürme Tüpü Kıraathane Cep Telefonu Kaçış Yangına Müdahale 

-Motorun yanması
-Vatandaşın kaputu açması
-Parlayan alevden kaçması
-Yangın söndürme tüpüyle müdahale

( İSTANBUL -ÖZEL)- Park halindeki otomobilin motoru alev alev yandı- Kaputu açan vatandaş parlayan alevden koşarak kaçtı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanların çıkması üzerine müdahale etmek için kaputun açan vatandaş, alevler parlayınca koşarak kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine araçtan dumanlar çıkınca bir kıraathanede oturan vatandaş müdahale etmek istedi. Parlayan alevden koşarak kaçtı Bunun üzerine kaputu açan vatandaş, motordaki alevin bir anda parlaması sonucu koşarak kaçtı. Ardından diğer vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle araçtaki yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmalarının ardından araçtaki yangın söndürüldü. Vatandaşın parlayan alevden kaçış anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DCC-ÖFA
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