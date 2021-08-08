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Yanan araca jandarma müdahalesi
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yanan araca jandarma müdahalesi

Yanan araca jandarma müdahalesi

Jandarma ekiplerinin aracı söndürmesi

( SİVAS ) SİVAS

Jandarma Yangın Cep Telefonu Kışla Yükselen 


- Sivas’ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın jandarma ekiplerince söndürdü. Edinilen bilgilere göre olay, Şarkışla-Pınarbaşı Karayolu üzerinde meydana geldi. M.P idaresinde ki 58 ER 918 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Kontrol noktasına yaklaşan aracı fark eden jandarma ekipleri hemen devreye girdi. Ekipler, dumanlar yükselen aracı küle dönmeden su ve yangın söndürme söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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