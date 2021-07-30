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Yanan araç alev topuna döndü
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yanan araç alev topuna döndü

Yanan araç alev topuna döndü

Aracın alev alev yanması

Bild Yangın Emniyet Şeridi Irak 

-Olay yerinden araçtan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde aniden alev topuna dönen araç nedeniyle Avcılar istikametinde trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay saat 10.20 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 DIJ 113 plakalı binek otomobilden aniden dumanlar yükseldi. Sürücünün emniyet şeridine bıraktığı aracı alevler içinde kaldı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını olay yerine gelen itfaiye yol kenarındaki otluk alana sıçramadan söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM’de iki şeritli trafik oluştu. Ekipler aracın yanma sebebini araştırmaya başladı.

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