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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı

Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı

-YANAN BİRADAN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Tahkikat 

--YANAN BİNANIN ALDIĞI HASARDAN DETAYLAR
-- ALEVLİ GÖRÜNTÜLER ARŞİV

( BURSA -DRONE) BURSA

- Bursa'da uzun yıllardır antika dükkanı olarak kullanılan bina çıkan yangınla küle dönmüştü. Yangının verdiği hasar gündüz ortaya çıktı. Dün gece Osmangazi İlçesi Haşimiscan Caddesi Abdal Simit Fırını yanındaki antikacı dükkanında yangın çıkmış çıkan, 2 katlı bina küle dönmüştü. Yangına Bursa itfaiye ekipleri müdahale etmiş yangın söndürülmüştü. Yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Çıkan yangınla birlikte 2 katlı binanın tamamen yandığı kullanılmaz hale geldiği görüldü.
Polis ekiplerinin yangınla alakalı tahkikatı devam ediyor.
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