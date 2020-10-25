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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Yanan alanlar helikopter ile görüntülendi

Yanan alanlar helikopter ile görüntülendi

Helikopterden yanan alanlar

Kamera Yıldırım Düşmesi Yangın Raporu Orman Yangını Helikopter 

-Ormanlık ve örtülü araziler
-Engebeli arazilerden farklı açılardan detaylar
-Yanan alanlar

( KAHRAMANMARAŞ )-Kahramanmaraş'ta örtü ve orman yangını sonrası yanan alanların bulunduğu engebeli arazi helikopterden görüntülendi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta engebeli arazide çıkan ve 3 günde söndürülen orman yangınında yanan alanlar helikopter kamerası ile görüntülendi. Yangın, Andırın İlçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkmış; bölgeye helikopter, azözler ve çeşitli iş makinaları müdahalesi ile 3 günde kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemlerine geçilmişti. Yangın yerinde incelemede bulunan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ile havadan yanan alanları kontrol etti. Cep telefonu kamerası ile yanan alanları görüntüleyen ekip yangın raporu hazırladı. Öte yandan bölgede çıkan yangınlarda yaklaşık 15 hektar alanda zarar gördü.
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