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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Yanan ahırda 5 keçi telef oldu

Yanan ahırda 5 keçi telef oldu

yangından görüntü

Keçi 

-alevler
-Hasardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da bir ahırda çıkan yangında 5 keçi telef oldu. Yangın sebebiyle ahır kullanılamaz hale geldi.Yangın, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi Duranlar mevkiinde Musa Zeybek'e ait ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler sebebiyle ahır sahibi ve yakınlarının müdahalesine rağmen ahır tamamen yandı.Ahırda 5 keçisinin olduğunu belirten Musa Zeybek, "Gece 02.00 sıralarında kardeşim ahırın yandığını söyledi.

Vardığımızda yangın büyümüştü. Çeşmeye hortum takıp müdahale etmeye çalıştık ama tamamen yandı. İtfaiye müdahale etti ama hepsi yandı. Ahırda 3'ü hamile 5 keçim ve arılarım vardı. Çalıştığım otel bu yıl açılmadığı için ailemin tek geçim kaynağı keçi ve arılarımdı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum" dedi.

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