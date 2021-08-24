Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Sürücü ambulansa bindirilirken

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Barla 

-Ambulanstan detaylar
-Kazalı araçtan detaylar
-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-Kaza yerinden detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında yan yatarak metrelerce sürüklenen otomobil, kaldırım üzerine çıkarak durabildi. Sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 06 FK 6832 otomobil, önünde seyreden Bayram B'nin kullandığı 06 CMP 548 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kaldırım üzerine çıkarak durabilen otomobil sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşlar ise sürücünün otomobilden çıkmasına yardımcı oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ömer K'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı. Buradaki tedavinin ardından Ömer K, hastane naklini reddetti. İtfaiye ekipleri de otomobilde tedbir aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı