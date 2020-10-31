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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

-yagcioglu apartmanı ve yan yatan binadan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Market Deprem Nadan 


- İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti ile yan yatan binanın içerisinde bulunan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı yan yattı. Deprem sırasında binanın alt katındaki marketin içerisinde müşterilerin olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi kurtarıldı, yaklaşık 10 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın yıkılmaması için özel önlemler alınırken, yakınları binada bulunan vatandaşların gergin bekleyişleri sürüyor. Öte yandan yan yatan binanın yakınında bulunan 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında 7 kişinin olduğu öğrenilen apartmanda 7 kişi sağ kurtarılmış, 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.
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