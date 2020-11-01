Yan yatan 3 binadaki 7 cansız bedenin yerini hassas burunlu ‘Pelte’ belirledi

-Yıkılmak üzere olan binalar

-Destek yapan iş makineleri

-AFAD ekiplerinin bir dairede arama yapması

-Duvarda asılı yaşlı kadın resmi



( İZMİR )-Çatlak ve dökük duvarında asılı olan yaşlı bir kadına ait fotoğrafa hiçbir şey olmadı İZMİR



- İzmir depreminde yan yatan ve yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen Barış Sitesi’nin en kazında olduğu tahmin edilen 7 cansız bedenin yerini, jandarmaya ait hassas burunlu kadavra arama köpeği belirledi. İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında 4 bloğundan 3’ü yan yatan ve çökme tehlikesine karşı iş makineleriyle desteklenen binalardan şuana kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ölenlerden birisi olan Çınar Eren’in babaannesi olan 62 yaşındaki Emine Eren depremden 14 saat, Buse Hasyılmaz 9,5 saat ve 17 saat sonra ise Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı. Kadavra köpeğiyle yer tespiti yapıldı Enkaz altında cansız 7 kişinin bulunduğu tahmin edilen binalara, yüksek göçük riski nedeniyle sınırlı ölçülerde girebilen AFAD ekipleri, dairelerde arama kurtarma ve kıymetli eşyaların tahliyesini sürdürüyor. Çalışmalara destek veren Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), kadavra arama köpeği ‘Pelte’nin hassas burnuyla, cenazelerin olabileceği tahmini bölgeleri tespit etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının da denetim yaptığı binalar için verilecek raporun ardından, göçük altında kalan cenazeleri çıkarma çalışmalarına hassas burunlu köpeğin hassasiyet gösterdiği noktalardan başlanılacağı öğrenildi. Yıkılan duvardaki yaşlı kadın resmine hiçbir şey olmadı Barış Sitesi’nin şuana kadar 2 kişinin ölü olarak çıkarıldığı ilk bloğunun 3 katı, 8 katkı binada yaşanan çökme nedeniyle zemin kata dönüştü. AFAD ekiplerinin duvarını delerek girdiği dairenin çatlak ve dökük duvarında asılı olan yaşlı bir kadına ait fotoğrafa hiçbir şey olmaması dikkat çekti. Aynı müteahhittin yaptığı 12 bloktan 5’i yan yattı Sokakta karşılıklı olarak bulunan ve aynı müteahhittin yaptığı iddia edilen Barış Sitesi’ndeki 4 bloktan 3’ü, Cumhuriyet Sitesi’nin ise 8 bloğundan 2’si hem çöktü hem de yan yattı. Bakanlık yetkilileri, yaşanan yıkımla ilgili soruşturma başlattı.



loading...