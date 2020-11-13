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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı

Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı

Kadınların gözaltına alınması

Polis Kadın Polis Er Kadın 

-Polis otosunun gidişi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da yan kesici oldukları iddia edilen kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınacağını anlayan kadınlardan biri üstünü soyarak polislere zorluk çıkardı. Olay, Antakya ilçesine bağlı 75. Yıl bulvarında meydana geldi. Yan kesici ihbarı alan polisler, bulvarda bulunan çocuklu kadınların GBT sorgulamalarını yapmaya çalıştı. Kadınların polislere zorluk çıkarması üzerine, yunus polis timleri de olay yerine geldi. Zorluk çıkarmaya devam eden kadınların gözaltına alınması için kadın polisler de olay yerine çağrıldı. O sırada kadınlardan birinin polislere zorluk çıkarmak için üstünü soymaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheliler kadın polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.
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