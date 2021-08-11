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Yan baktın tartışması kanlı bitti
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yan baktın tartışması kanlı bitti

Yan baktın tartışması kanlı bitti

Kanlar içinde kalan gençten görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Sağlık ekiplerin müdahalesinden görüntü
-Ambulansa bindirilmesinden görüntü

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’de yan baktın kavgasında belindeki bıçağı çıkaran şüpheli, tartıştığı genci sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan gence bir vatandaş kemerini çıkararak tampon yaparken, ekipler kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Olay, Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde parkta oturan Osman O. ve arkadaşı yanlarından geçen 2 şüphelinin kendilerine bakmasından dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışma git gide şiddetini artırırken, şüphelilerinden bir tanesi belindeki bıçağı çıkararak tehdit etmeye başladı.
Ardından belinden bıçağı çıkaran şüpheli Osman O.’yu sağ bacağından bıçaklayarak yanındaki arkadaşı ile olay yerinden hızlıca kaçtı. Acılar içinde yerde kalan Osman O.’ya bir vatandaş kan kaybetmemesi için kemerle bacağına tampon yaparken, ihbar üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kan kaybeden yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada polis ekipleri kaçan şüpheli hakkında bilgi alarak çalışma başlattı. Sağlık görevlileri Osman O.’yu ardından yaralı bir şekilde Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-
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