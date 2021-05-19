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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yalovalılar 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okudu

Yalovalılar 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı okudu

DETAYLAR

( YALOVA ) - YALOVA

Saygı Duruşu Siyasi Parti 


- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında saat 19.19’u gösterdiği sırada tüm Yalova’da saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yalova’da da saatler 19.19’da saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı gerçekleşen programa Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar katıldı.
1 Numaralı Amatör Saha’da sona eren Gençlik Bisiklet Turu sonrasında da saatler 19.19’u gösterdiği sırada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sahada gerçekleştirilen programa Yalova Valisi Muammer Erol, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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