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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
YALOVA - Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

YALOVA - Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

- Drone görüntüleri - Olayın meydana geldiği yerden detay görüntüler Yalova 'da uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit olduYALOVA (AA) - Yalova 'da uygulama noktasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yalova - Bursa kara yolunda gece saatlerinde uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48), "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç çarptı.Ağır yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis memuruna çarpıp kaçan sürücü ise ekipler tarafından bir saat süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.Şehit polisin naaşının, Valilik bahçesinde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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