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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Yalova Polisi binlerce genci zehirleyecek uyuşturucu ele geçirdi

Yalova Polisi binlerce genci zehirleyecek uyuşturucu ele geçirdi

Uyuşturucu görüntüsü

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-emniyet detay

( YALOVA )- Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 TIR, Yalova Narkotik polisinin operasyonuyla Edirne'de durduruldu, araçlarda 76 paket halinde yaklaşık 44 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi YALOVA

- Yalova Polisi başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 tırda yapılan aramada binlerce genci zehirleyecek 76 paket halinde yaklaşık 44 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 tır sürücüsü ve Yalova'da onlara yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalat ve ticaretinin önlenmesi, tespiti ve zanlıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.3 tır sürücüsü Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptıkları esnada Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'ye giriş yapan tır şöförleri M. Y. , A.G. ve İ. N. isimli şahıslar yakalandı. Bu kişilerin kullandıkları 3 tırda yapılan aramalarda toplam 76 paket halinde 43kilogram 994 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere Yalova'ya getirilirken, yürütülen çalışmalar kapsamında Yalova'da tır sürücüleriyle bağlantılı şüpheliler M.Y. ve O. A. isimli şahıslar da yakalandı. Bu kişilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 2,07 gram skunk maddesi ve 75 adet 9mm, 7 adet 7,65mm çapında fişek elde edildi. Gözaltındaki 5 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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