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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
YALOVA - Müsilaj toplama çalışmaları devam ediyor

YALOVA - Müsilaj toplama çalışmaları devam ediyor

- Müsilaj çalışmasından detaylar - Atık kabul gemisinden detaylar Yalova 'da müsilaj toplama çalışmaları devam ediyorYALOVA (AA) - Yalova 'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor.Temizliğin 13'ncü gününde daha önce yoğunluğun olduğu Taşköprü Beldesi sahilinde çalışan ekipler, bugün 40 metreküp müsilaj topladı.Topçular Feribot İskelesi bölgesinde deniz yüzeyindeki müsilaj, burada bekleyen atık kabul gemisine alındı.Bugünkü çalışmanın ardından, bugüne kadar il genelinde denizden alınan müsilaj 1662 metreküpe çıktı.

Müsilaj Gesi 

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