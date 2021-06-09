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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
YALOVA - Müsilaj temizleme çalışması sürüyor

YALOVA - Müsilaj temizleme çalışması sürüyor

- Drone - Alandaki temizlemeden detaylar - İl Müdürü Ümit Yılmaz ile röportaj Yalova 'da müsilaj temizleme çalışması sürüyorYALOVA (AA) - Yalova 'nın Altınova ilçesinde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları sürüyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararlar doğrultusunda denizdeki müsilaj, tekne ve deniz süpürgeleri yardımıyla toplanıyor.Altınova ilçesi Taşköprü beldesinde süren çalışmayı takip eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, yaptığı açıklamada, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğüyle başlattıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dün tersaneler bölgesindeki çalışmaların ardından bugün de Taşköprü sahilinde oluşan müsilaja müdahale edildiğini aktaran Yılmaz, "Dün yapılan çalışmada yaklaşık 32 metreküplük bir salya temizliği gerçekleştirdik. Bugün ise Yalova kıyısında yaptığımız tespitlerde Taşköprü bölgesinde yoğunluğun olduğunu gördük. Yaklaşık 10 tona yakın bir salya temizliğimiz oldu. Kıyıda da vidanjörler vasıtasıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Küplü Gesi 

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